Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann übergießt sich mit Benzin und läuft davon - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Am 09.03.2019 gegen 12:45 Uhr kam es an einer Tankstelle in der Nähe des Thüringenparks in Erfurt zu einem außergewöhnlichen Sachverhalt. Eine männliche Person begab sich fußläufig zu einer Zapfsäule, übergoss sich mit Benzin und flüchtete letztlich in Richtung des Parkplatzes am Thüringenpark. Trotz sofort eingeleiteter, intensiver Fahndungsmaßnahmen, konnte der Mann nicht ergriffen werden. Zum Hintergrund der Tat kann die Polizei bisher keine Angaben machen. Zeugen des Vorfalls und Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361 78400) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (TG)

