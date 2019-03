Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rücksichtsloser Dieseldiebstahl - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

In der Nacht vom 08.03.2019 zum 09.03.2019 bohrte ein derzeit noch unbekannter Täter in Erfurt ein Loch in den Tank eines Lkw, der im Bereich der Bodenfeldallee/ Im Geströdig geparkt war. Dadurch gelangte eine große Menge Dieselkraftstoff ins Erdreich, was erhebliche Sanierungsarbeiten zur Folge hatte, um nachhaltige Umweltschäden zu vermeiden bzw. zu minimieren. Allein die Kosten für den Austausch des Erdreiches werden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, denen möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361 78400) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (TG)

