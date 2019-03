Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baustellendiebe gestellt

Sömmerda (ots)

Eine aufmerksame Bürgerin informierte die Polizei Sömmerda am Abend des 09.03. darüber, dass von einer Baustelle in Sömmerda ein Mann Dämmstyropor entwendet. Die Polizisten konnten unweit des Tatortes zwei Männer feststellen. Sie gaben an einen Spaziergang zu machen. In unmittelbarer Nähe befand sich der Garten von einem der Männer. In diesem konnten im Rahmen der weiteren Ausprüfung zwei entwendete Pakete mit Dämmstyropor festgestellt werden. Beide Männer müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten. Das Styropor wurde an den rechtmäßigen Besitzer übergeben.

