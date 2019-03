Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Crystal sichergestellt - Erfurt

Erfurt (ots)

Auffällig benahm sich ein Radfahrer am späten Donnerstagnachmittag auf der Johannesstraße. Als er den Funkstreifenwagen erblickte, bog er mit dem Fahrrad zügig in eine Hofeinfahrt ab. Daraufhin entschlossen sich die Polizisten zu einer Kontrolle. Hierbei wurden die Polizisten fündig. Sie stellten eine kleine Tasche sicher, in der sich über sechs Gramm Crystal befanden. Die Drogen waren in mehreren Tütchen verpackt. Ganz unbekannt war der 29-jährige Mann den Polizisten nicht. Er war in der Vergangenheit bereits wegen mehrfachen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten. Gegen den jungen Mann wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. (CD)

