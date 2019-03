Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Autohaus - Erfurt

Erfurt (ots)

Unbekannte Einbrecher suchten in der Nacht zum Donnerstag ein Autohaus in Erfurt-Gispersleben auf. Sie brachen gewaltsam in das Gebäude ein und suchten vermutlich gezielt die Büros auf. Die Schränke wurden durchwühlt und Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe verursacht. Mitarbeiter des Autohauses stellten den Einbruch am Morgen fest und meldeten diesen der Polizei. Über die erlangte Beute der Täter konnten noch keine weiteren Angaben gemacht werden. (CD)

