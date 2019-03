Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrgast wurde aggressiv - Erfurt

Erfurt (ots)

Nicht einverstanden zeigte sich am Donnerstag der Fahrgast in einer Straßenbahn, als ihn ein Kontrolleur kurz vor der Haltestelle "Am Drosselberg" nach seinem gültigen Fahrschein fragte. Der Mann gab an, keinen Fahrschein zu besitzen und die Tram an der nächsten Haltestelle verlassen zu wollen. Als die Bahn anhielt, machte er Anstalten aus der Straßenbahn auszusteigen. Der Kontrolleur versuchte ihn daran zu hindern, worauf der Mann aggressiv wurde und gegen den Arm des Kontrolleurs schlug. Dabei fiel sein Kontrollgerät zu Boden und wurde beschädigt. Der Fahrgast konnte an seiner Flucht nicht aufgehalten, aber durch Hinweise ermittelt werden. (CD)

