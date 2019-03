Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt das Diebes Duo? - Erfurt

Erfurt (ots)

Die abgebildeten Personen stehen im Verdacht, am 23.06.2018 in einem Einkaufsmarkt in Erfurt - Linderbach einem 86-Jährigen die Tasche gestohlen zu haben. Der Senior hatte seine Tasche an den Einkaufswagen gehängt, als die beiden sie unbemerkt stehlen konnten. Die Diebe gelangten so an etwas Bargeld, persönliche Dokumente und die Autoschlüssel des Herren. Hinweise zu den abgebildeten Personen nimmt der ID Süd unter der Rufnummer 0361/ 7443 -0 entgegen. (bitte folgende Nummer mit angeben: ST0204079/2018)(JS)

