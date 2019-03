Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kostenloses Saufgelage - Erfurt

Erfurt (ots)

Gestern Abend ließen es sich zwei Schluckspechte im Alter von 44 und 46 Jahren in einem Einkaufsmarkt in der Hermsdorfer Straße schmecken. Die beiden konsumierten Schnaps und Wein im Wert von ca. 30 EUR. Bezahlten wollten sie die Getränke nicht. Weil sie sich weigerten, den Markt zu verlassen wurde die Polizei hinzugezogen. Es wurden Platzverweise ausgesprochen. Einer der beiden brachte es bei dem durchgeführten Atemalkoholtest auf 3,00 Promille. Der andere war so stark betrunken, dass ein Test nicht mehr möglich war. (JS)

