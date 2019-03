Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener fuhr mit Motorroller - Sömmerda

Erfurt (ots)

Am Donnerstagabend stoppten Polizeibeamte am Ortseingang von Schallenburg einen Motorroller. Wie sich bei einem Alkoholtest herausstellte, stand der 44-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss. Das Messergebnis zeigte knapp 2,3 Promille an. Eine Fahrerlaubnis besaß der Mann nicht, zudem war das Fahrzeug auch nicht versichert. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Den Motorroller stellten die Beamten sicher. Gegen den 44-Jährigen wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein Verfahren eingeleitet. (CD)

