LPI-EF: Auto in Sömmerda gestohlen - Sömmerda

Der 55-jährige Besitzer eines Mitsubishi Space Star suchte am Dienstagmorgen vergeblich nach seinem Auto. Er hatte den grauen Wagen mit Sömmerdaer Kennzeichen am späten Montagnachmittag auf einem Parkplatz der Albert-Schweitzer-Straße geparkt. Als er früh zum Parkplatz kam, stand das Auto nicht mehr da. Vermutlich hatte er die Autoschlüssel am Vortag auf dem Parkplatz verloren. Er konnte die Schlüssel zumindest nicht finden. Der Wert des neuwertigen Fahrzeuges wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. (CD)

