Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Knapp 1,8 Promille bei Kontrolle - Sömmerda

Erfurt (ots)

Eine auffallend unsichere Fahrweise wies ein Autofahrer Dienstagnacht auf der Straße des Friedens in Sömmerda auf. Sein Auto geriet beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn, auf der ein Funkstreifenwagen der Polizei fuhr. Die Beamten stoppten daraufhin den Suzuki und testeten den 61-jährigen Fahrer auf die Einnahme von Alkohol. Das Messgerät zeigte ein Ergebnis von fast 1,8 Promille an. Der Mann musste zur Blutentnahme mit in das Krankenhaus kommen und seinen Führerschein an die Polizisten abgeben. (CD)

