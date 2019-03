Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kinderwagengestell aus Hausflur verschwunden - Erfurt

Erfurt (ots)

Dreiste Diebe stahlen gestern einen Kinderwagen aus einem Mehrfamilienhaus. Die 33-Jährige stellte am Nachmittag den Wagen in der Hohenwindenstraße im Hausflur ab. Die Wanne des Wagens nahm sie mit in die Wohnung, so dass nur noch das Gestell im Flur stand. Als sie nach einer Stunde den Kinderwagen benutzen wollte, stand dieser nicht mehr an seinem Platz. (CD)

