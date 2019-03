Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Liebesbetrüger auf den Leim gegangen - Erfurt

Erfurt (ots)

Wegen Liebesbetrug ermittelt momentan die Erfurter Polizei. Eine taffe Bankmitarbeiterin informierte gestern die Beamten, dass eine Kundin einen fünfstelligen Geldbetrag nach Amerika überweisen möchte. Bereits am Vortag hatte die Frau knapp 10.000 EUR überwiesen. Es stellte sich heraus, dass sie mit der s. g. Romance scam Masche um ihr Geld gebracht wurde. Ein vermeintlicher ehemaliger US Soldat kontaktierte die Frau vor ca. sechs Wochen über facebook. Er gaukelte ihr eine Liebesbeziehung vor und bat sie um finanzielle Unterstützung. Neben dem Verlust des eigenen Vermögens war das Entsetzen über den emotionalen Betrug bei der Frau groß. Die Täter gehen sehr perfide vor, oft führen sie mit ihren künftigen Opfern eine monatelange "Fernbeziehung" und binden sie stark emotional an sich. Sie erfinden schließlich hanebüchene Geschichten und fragen nach Geld. Oft geben sie vor, sich in einer Notlage zu befinden und beispielsweise Geld für eine Operation zu benötigen. Gern machen sie auch ihren Opfern weiß, dass sie zu ihnen nach Deutschland ziehen wollen. Plötzliche Komplikationen mit Zoll oder Umzugsunternehmen veranlasst sie dann, um hohe Geldbeträge zu bitten. Die vermeintlichen Liebespartner geben sich in der Regel immer als vermögend aus, so dass die späteren Opfer keinen Verdacht schöpfen, wenn ein Vorschuss benötigt wird, auch wenn dieser mehrere tausend Euro beträgt. Die Polizei warnt eindringlich davor fremden Personen Geld zu überweisen oder Auskünfte über das eigene Vermögen zu erteilen. (JS)

