Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei sucht Zeugen nach Unfall - Erfurt

Erfurt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag gegen 11:30 Uhr in Erfurt ereignet hat. Eine 17-jährige Pizzabotin fuhr mit ihrem Lieferfahrrad die Eislebener Straße in Richtung Magdeburger Allee. Aufgrund des Sturmes stürzte die Jugendliche mit dem Fahrrad auf Höhe der Ausfahrt des REWE Marktes. Als die 17-Jährige am Boden lag, kam ein Taxi aus der Ausfahrt des REWE Marktes auf die Eislebener Straße gefahren. Hierbei streifte das Taxi mit dem Hinterrad den Kopf der 17-Jährigen und fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Pizzabotin wurde verletzt und wurde vorsorglich noch am gleichen Tag im Klinikum stationär aufgenommen. Die Ermittler vom Inspektionsdienst Nord suchen Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben und Angaben zu dem Taxi und dessen Fahrer geben können. Bei dem Taxi soll es sich um einen Pkw Mercedes gehandelt haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 61670 entgegen. (CD)

