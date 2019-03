Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Böschung angebrannt - Sömmerda

Erfurt (ots)

In Sömmerda ist am Montag ein Teil einer Böschung an der Unstrut abgebrannt. Die Rettungsleitstelle erhielt von Zeugen die Mitteilung über das Feuer. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz. Die Polizei ermittelte einen 67-jährigen Mann, der seinen Angaben zufolge den Brand verursacht hatte, um den Wildwuchs am Ufer einzudämmen. Insgesamt brannten etwa 100 Quadratmeter Wiese und Schilffläche ab. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hielten den Brand unter Kontrolle. Gegen den 67-Jährigen wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung erstattet. (CD)

