Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Täter nach Sachbeschädigung gestellt - Erfurt

Erfurt (ots)

Sachschaden in Höhe von 400 Euro verursachten zwei Jugendliche am Montagabend an einem Toyota, der auf der Havannaer Straße parkte. Sie traten beide Außenspiegel ab und liefen danach weg. Dank Zeugenhinweisen war es der Polizei möglich, kurz darauf die beiden 17 und 18-Jährigen in unmittelbarer Nähe zu stellen. Der jüngere von Beiden wurde nach Hause zu seinen Eltern gebracht, nachdem gegen beide eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt wurde. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell