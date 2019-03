Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Taxifahrerin bestohlen - Erfurt

Erfurt (ots)

Besonders raffiniert sind Diebe am Montag auf dem Domplatz in Erfurt vorgegangen, um an das Portemonnaie einer Taxifahrerin zu gelangen. Sie half einem Fahrgast aus dem Taxi, als sie von einem Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Ein Kompagnon nutzte die Chance unbemerkt die Fahrertür zu öffnen und sich das Portemonnaie mit rund 200 Euro Bargeld zu schnappen. Nachdem der Mann weg war, bemerkte die Frau den Diebstahl. Der Unbekannte war ca. 30 Jahre alt, osteuropäischen Typs und dunkel bekleidet. Er soll in Richtung Pergamentagasse gelaufen sein. (CD)

