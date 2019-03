Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wind führte am Vormittag zu Schäden im Raum Erfurt

Erfurt (ots)

Starker Wind führte am heutigen Vormittag zu einigen Verkehrsbeeinträchtigungen im Raum Erfurt. Zunächst kippte aufgrund durch Seitenwind der Anhänger eines Lkw auf der Bundesstraße 4, zwischen den Anschlussstellen Elxleben und Kühnhausen um und blieb auf der Mittelleitplanke liegen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Allerdings musste die Bundesstraße für ca. eine Stunde voll gesperrt werden, so dass der Verkehr umgeleitet werden musste. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Anhänger wieder aufzurichten. Der 54-jährige Lkw-Fahrer konnte anschließend wieder weiterfahren, an seinem Fahrzeug entstand nur wenig Sachschaden. Gegen 11:30 Uhr erreichte die Mitteilung einer Frau die Rettungsleitstelle, dass am Brühler Herrenberg ein Baum umgefallen sei. Dieser war auf zwei parkende Autos gestürzt. Die Feuerwehr kam auch hier zum Einsatz, um die Gefahr zu beseitigen. Zum Glück wurde auch hier niemand verletzt. Die Halter der beschädigten Autos wurden benachrichtigt. (CD)

