Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Milchlaster gegen Straßenbahn gefahren - Erfurt

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Milchlaster und einer Straßenbahn kam es Sonntagmorgen in der Leipziger Straße. Der 59-jährige Lkw-Fahrer befand sich in der Bahnunterführung neben der Straßenbahn, als der Lkw-Anhänger aufgrund einer Fahrbahneinengung an die Bordsteinkante geriet. Dadurch kam der Anhänger nach links ab und stieß seitlich gegen die Straßenbahn, welche beschädigt wurde. Glücklicherweise befanden sich keine Fahrgäste in den Waggons. Verletzt wurde niemand. Während an der Straßenbahn ein Sachschaden von insgesamt 6.000 Euro entstand, blieb es bei dem Lkw bei geringem Sachschaden. (CD)

