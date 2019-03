LPI-EF: Erwischt - Erfurt

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pech hatten zwei Fahrraddiebe am Samstagabend in einem Wohnhaus der Steinstraße. Sie wollten in einem Hausflur ein Fahrrad stehlen. Das Fahrrad war allerdings angeschlossen, so dass sie erst das Schloss knacken mussten. Sie waren gerade dabei das Schloss zu knacken, als eine Anwohnerin die beiden Männer erwischte. Das Duo konnte unerkannt flüchten. Ein Mann war ca. 185 groß, trug ein buntes T-Shirt und ein buntes Oberteil. Der zweite Mann war kleiner, hatte dunkle Haare und trug schwarze Kleidung. (CD)

