Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geklautes Autokennzeichen - Erfurt

Erfurt (ots)

Erfurter Polizeibeamten fiel heute Morgen ein SMART auf, an dem nur eine Kennzeichentafel angebracht war. Sie schauten sich das geparkte Fahrzeug genauer an und stellten bei einer Überprüfung fest, dass das verbliebene Kennzeichen gar nicht an das Auto, sondern an einen Anhänger gehörte. Es stellte sich heraus, dass der SMART einem 18-Jährigen gehört, der mit dieser Masche schon öfters sein nicht zugelassenes Auto mit Kennzeichen versehen hat. Gegen den jungen Mann wird nun ermittelt, die Kennzeichentafel stellten die Beamten sicher. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell