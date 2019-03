Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher erbeuteten Schmuck - Erfurt

Erfurt (ots)

Das Haus einer Rentnerin suchten unbekannte Einbrecher am vergangenen Wochenende am IGA-Blick auf. Die 78-Jährige kam am Sonntagnachmittag nach Hause und bemerkte, dass sämtliche Schränke und Schubläden im Haus offen standen und durchwühlt waren. Den Einbrechern war es gelungen eine Tür aufzubrechen und auf diese Art in das Haus zu gelangen. Sie erbeuteten Schmuck in bislang unbekanntem Wert und hinterließen rund 400 Euro Sachschaden. (CD)

