Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Buntmetalldiebe bei Tatausführung beobachtet

Erfurt (ots)

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr wurden durch mindestens zwei unbekannte Täter Buntmetallkabel bei einem Recycling-Unternehmen in der Stotternheimer Straße entwendet. Zum Abtransport hatten sie unbekannte Fahrzeuge genutzt. Ein Zeuge hatte die Tat mitbekommen und die Polizei alarmiert. Während der Wartezeit gelang es ihm noch Fotos von den Tätern zu fertigen. Im Zuge der sofortigen Nahbereichsfahndung konnte durch die Polizei einer der Täter in seinem Fahrzeug gestellt und durch den Zeugen eindeutig wieder erkannt werden. Das Beutegut hatte der Täter nicht mehr an Bord. Der 41-jährige Rumäne wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Bezugsnummer 05-0060205.(ER)

