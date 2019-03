Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Radfahrer

Sömmerda (ots)

Am Morgen des 03.03.2019 kam den Beamten in Sömmerda in der Kölledaer Straße ein 36jähriger Radfahrer auf dem Radweg entgegen. Dieser benötigte den kompletten Fuß- und Gehweg um geradeaus zu fahren. Alkoholgeruch war in der Atemluft deutlich wahrnehmbar. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die entsprechende Anzeige gefertigt.

