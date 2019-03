Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffiti- Täter nach Zeugenhinweis ermittelt

Erfurt- Süd (ots)

Am Abend des 01.03.2019 waren Beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen im Erfurter Brühler Garten eingesetzt. Dort kam es zu mehreren Ruhestörungen durch insgesamt 20 Jugendliche, aufgeteilt in zwei Gruppierungen. Im Zuge des Einsatzes wurden die Beamten darauf hingewiesen, dass ein Jugendlicher kurz zuvor im Bereich des dortigen Schulgebäudes Graffiti gesprücht haben soll. Aufgrund der Personenbeschreibung war der 16jährige Erfurter schnell ausgemacht. Bei diesem wurden auch noch eine Spraydose und ein Lackstift aufgefunden. Auf Befragen räumte er ein, mehrere Schriftzüge aufgebracht zu haben. Nach der Sicherstellung der Tatmittel, der Dokumentation der Schäden und Spuren, sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Jugendliche an seine sichtlich begeisterte Mutter übergeben. Ihn erwarten nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigungen und gegebenfalls auch zivilrechtliche Forderungen zur Beseitigung der Schäden. (MF)

