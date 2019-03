Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mitarbeiter verhindert Brand

Sömmerda (ots)

Am Morgen des 03.03.2019 um 03:10, kam es in einer Metallbaufirma in Weißensee zu einem Maschinenbrand. Die freiwillige Feuerwehr rückte mit 3 Löschfahrzeugen aus und die Polizei Sömmerda war mit 3 Streifenwagen vor Ort. Doch durch das beherzte und schnelle Eingreifen eines Mitarbeiters konnte ein Übergriff des Feuers und somit ein größerer Brand, noch vor Eintreffen der Feuerwehr, verhindert werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

