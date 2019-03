Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Mountainbike weg

Erfurt (ots)

Enorm viel Kraft müssen unbekannte Diebe aufgebracht haben, um an ein hochwertiges Mountainbike in einem Keller der Rubianusstraße zu kommen. Sie brachen die fest verankerte Kellerverkleidung auf und entwendeten gezielt das rote Bike, Modell Specialized Enduro im Wert von über 3.000 Euro. Zwei andere Fahrräder, die für die Täter offensichtlich uninteressant waren, ließen sie im Keller stehen. Der 23-jährige Geschädigte zeigte den Diebstahl am Donnerstag bei der Polizei an. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd, Tel. 0361/ 7443-0 unter Angabe der Vorgangsnummer 58792 entgegen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell