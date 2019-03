Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Arbeiter von Leiter gestürzt

Erfurt (ots)

In Tiefthal ist ein 45-jähriger Mann am Donnerstagvormittag bei Arbeiten an einem Wohnhaus von einer Leiter gestürzt. Er fiel etwa fünf Meter tief auf eine Treppe und wurde dabei schwer verletzt. Der verletzte Arbeiter wurde in die Klinik gebracht. Die näheren Umstände des Unglücks sind bislang noch nicht bekannt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell