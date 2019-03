Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallflucht dank Zeugen aufgeklärt

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei konnte dank der Hinweise eines Zeugen am Donnerstag eine Unfallflucht klären, die sich am Abend auf einem Parkplatz der Beethovenstraße ereignete. Der Zeuge beobachtete eine Autofahrerin, die beim Ausparken gegen einen Nissan fuhr und diesen dabei beschädigte. Die Autofahrerin verließ anschließend die Unfallstelle, ohne ihrer Pflicht nachzukommen, den Unfall der Polizei mitzuteilen. Der Zeuge handelte unverzüglich und informierte die Polizei, die aufgrund der gemachten Angaben noch am gleichen Abend das Unfallfahrzeug in Arnstadt ermitteln konnte. Der Mercedes Benz wies deutliche Unfallschäden auf. Die Ermittlungen gegen die 29-jährige Fahrzeughalterin wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sind noch nicht abgeschlossen. (CD)

