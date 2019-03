Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenhinweis führt zu Waffen- und Drogenfund

Am 26.02.2019 meldete sich ein Anwohner aus der Löbervorstadt bei der Erfurter Polizei. Er teilte mit, dass es in einem Mehrfamilienhaus seit mehreren Wochen erheblich nach Cannabis riecht. Eine Überprüfung durch Polizisten bestätigte dies. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Erfurt und dem Amtsgericht Erfurt wurde die Durchsuchung der festgestellten Wohnung angeordnet. Mit Unterstützung weiterer Polizeidienststellen wurde die Wohnung durchsucht. In der Wohnung wurde der 41-jährige Mieter angetroffen. Insgesamt wurden etwa 3,5 Kilogramm Haschisch und Marihuana, sowie fast 20.000 Euro Bargeld sichergestellt. Weiterhin wurden mehrere, zum Teil scharfe Waffen und Munition aufgefunden. Der Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen. Am 27.02.2019 wurde gegen den 41-Jährigen Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft beantragt und durch das Amtsgericht Erfurt erlassen. (JN)

