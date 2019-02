Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bundesstraße gepflügt

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein geplatzter Traktorreifen führte am Mittwochabend dazu, dass der angebaute Pflug eines Traktors Teile der Bundesstraße in Frohndorf beschädigte. Der Traktorfahrer kam aus einem Feldweg gefahren, um die Bundesstraße 176 in Richtung eines Wirtschaftsweges zu überqueren. Durch den kaputten Reifen, sank allerdings die Zugmaschine im Heckbereich so tief ein, dass sich auch der Pflug absenkte und die Fahrbahn der Bundesstraße mehrere Millimeter tief aufriss. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (CD)

