Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ertappter Dieb wehrte sich

Erfurt (ots)

Nicht unbemerkt blieb ein 30-jähriger Mann am Mittwoch in einem Lebensmittelgeschäft in der Gorkistraße, als er Getränke in seinem Einkaufsbeutel verstaute. An der Kasse bezahlte er einen Teil, beließ aber den Rest der anderen Flaschen in seinem Beutel. Nachdem er den Kassenbereich passiert und ihn die Filialleiterin aufgefordert hatte mit in ihr Büro zu kommen, wurde der 30-Jährige wütend. Er erhob eine Glasflasche und holte zum Schlag aus. Die 56-jährige Frau schrie so laut um Hilfe, dass der Mann von seinem Vorhaben abließ. Die über Notruf verständigten Polizeibeamten waren innerhalb weniger Minuten vor Ort. Sie durchsuchten den Mann und erteilten ihm einen Platzverweis. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. (CD)

