Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt das Diebespärchen?

Erfurt (ots)

Am 29.11.2018 entwendete eine unbekannte Frau in Begleitung eines Mannes in zwei Erfurter Elektronikfachgeschäften drei Digitalkameras im Gesamtwert von etwa 2.300 Euro. Ermittlungen ergaben, dass das Pärchen überörtlich aktiv ist. Sie wurden ebenfalls in einem Elektronikfachgeschäft in Dessau gesichtet. Die weibliche Person wirkt schlank bis zierlich, trägt eine große Brille und augenscheinlich eine Perücke. Der Mann hat dunkle kurze Haare, einen Oberlippen- und Kinnbart, eine schlanke Gestalt und trägt eine dunkle Brille. Wer kennt die beiden Täter? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 398214/18 entgegen. (JN)

