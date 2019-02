Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Linienbus

Erfurt (ots)

In der Triftstraße von Erfurt ereignete sich am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, ein Unfall zwischen einem Auto und einem Linienbus. Die Fahrerin eines Skodas missachte an der Kreuzung zur Salzstraße die Vorfahrt des Busses und kollidierte mit diesem. Die Kreuzung war zeitweise voll gesperrt. Durch den Aufprall wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (JN)

