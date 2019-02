Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad im Wert von 4.000 Euro gestohlen

Erfurt (ots)

An der Auenschanze in Erfurt wurde einem 55-jährigen Mann ein hochwertiges Fahrrad aus dem Keller gestohlen. Ein Täter hatte sich unbemerkt Zugang zu dem Kellerbereich des Wohnhauses verschafft und die Kellerbox des Mannes gewaltsam geöffnet und anschließend das Fahrrad gestohlen. Der Diebstahl wurde am Diebstagabend bemerkt. Das weiße Fahrrad war ein Eigenbau des 55-jährigen Eigentümers und setzte sich aus einem Rahmen "Scalpel" und einer Federgabel "Lefty" der Marke Canondale zusammen. Der Wert des Fahrrads beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Wo wurde ein solches Fahrrad gesehen oder zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 56512 entgegen. (JN)

