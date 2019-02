Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reichlich Verkehrssünder ertappt

Erfurt (ots)

Die Polizei führte am Dienstagvormittag in der Erfurter Innenstadt Verkehrskontrollen durch. Dabei lag der Schwerpunkt bei Rotlichtverstößen und dem Missachten des "Stop"-Schildes. Das "Stop"-Schild verpflichtet jeden Fahrzeugführer an der Haltelinie anzuhalten. Bei entsprechender Missachtung ist mit einem Verwarngeld zu rechnen. Anders sieht das bei einem Rotlichtverstoß aus. Hier kann unter Umständen mit einem Bußgeld von bis zu 200 Euro, zwei Punkten und 1 Monat Fahrverbot gerechnet werden. Die Beamten registrierten insgesamt über 50 Verstöße. Die Erfurter Polizei registrierte in diesem Jahr bereits vier Unfälle mit insgesamt vier Verletzten, bei denen das Missachten des Rotlichtes ursächlich war. (JN)

