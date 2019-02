Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht!

Erfurt (ots)

Drei unbekannte Männer wurden Dienstagnacht, gegen 23:50 Uhr, in der Walkmühlstraße von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie auf einer Glasscheibe ein Graffiti aufbrachten. Der Mann sprach die drei jungen Männer vom Fenster eines gegenüberliegenden Gebäudes an. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Die Personengruppe wechselte daraufhin die Straßenseite und begab sich zu dem Gebäude, in dem sich der Zeuge befand. Dort schlug einer der drei Täter die Glasscheibe der Hauseingangstür ein. Anschließend flüchteten sie in Richtung Theaterstraße. Die Täter waren etwa 20 Jahre alt. Einer der Täter trug eine Brille, der zweite Mann trug ein Cap mit Kapuze. Der dritte Täter war mit einer schwarz-roten Bomberjacke bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachten haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 56633 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell