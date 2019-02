Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Männer sorgten für Ärger

Erfurt (ots)

Für reichlich Ärger sorgten am Dienstagabend zwei Männer in der Erfurter Innenstadt. Nachdem einer der beiden in einem Geschäft bei einem Diebstahl beobachtet wurde, sprachen zwei Ladendetektive die beiden Männer an. Sofort ging der Dieb mit Schlägen und Tritten auf sie los und verletzte sie dabei leicht. Vor dem Geschäft konnte der 26-jährige Ladendieb durch die Polizei gefasst werden. Er leistete massiven Widerstand. Sein 19-jähriger Kompagnon entkam den Beamten zunächst. In einem Schnellrestaurant pöbelte dieser wenig später Besucher und Angestellte an und spuckte einer Frau ins Gesicht. Polizeibeamte stellten ihn bei seiner Flucht. Bei seiner Festnahme wehrte der Mann sich massiv, sodass zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahl, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (JN)

