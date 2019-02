Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tiefstehende Sonne führt zu Unfall

Erfurt (ots)

Die ansteigenden Temperaturen und das damit verbundene sonnige Wetter haben gestern zu zwei Verkehrsunfällen in Erfurt geführt. Zunächst wurde am Vormittag eine 55-jährige Autofahrerin durch die tiefstehende Sonne so stark geblendet, dass sie einen Rollstuhlfahrer übersah, der auf dem Gehweg der Friedrich-Engels-Straße fuhr. Sie wollte eine Grundstückseinfahrt verlassen und musste dazu über den Gehweg fahren. Hierbei erkannte sie den 74-jährigen Rollstuhlfahrer auf dem Gehweg zu spät und stieß mit seinem Rollstuhl zusammen. Der Rentner wurde dabei leicht verletzt, so dass er in die Klinik gebracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Auch am Nachmittag war die Sicht für eine 39-jährige Autofahrerin derart eingeschränkt, dass sie auf der Binderslebener Landstraße drei haltende Autos übersah und es hierbei zu einem Auffahrunfall kam. Die drei Autofahrer mussten an einer Ampelanlage verkehrsbedingt anhalten. Durch den Aufprall fuhren die wartenden Autos aufeinander. Glücklicherweise blieben die Insassen alle unverletzt. Da sich in den letzten Tagen vermehrt Unfälle ereignet haben, bei denen die Unfallverursacher durch das Blenden der Sonne in ihrer Sicht beeinträchtigt waren, bittet die Polizei die Verkehrsteilnehmer um besondere Achtsamkeit und Vorsicht im Straßenverkehr. Auch die Windschutzscheiben der Fahrzeuge sollten unbedingt sauber sein, um die Sicht bei Sonneneinblendung nicht noch mehr einzuschränken. (CD)

