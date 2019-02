Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Haibike wieder aufgetaucht

Sömmerda (ots)

In Sömmerda haben Beamte der Polizeiinspektion am Montagabend bei einer Kontrolle ein in Fahndung stehendes Fahrrad entdeckt. Ein 30-jähriger war mit dem Haibike auf der Professor-Semmelweis-Straße unterwegs, als er angehalten wurde. Es stellte sich heraus, dass das Fahrrad seit letztem Jahr wegen Diebstahls bei der Polizei in Fahndung stand. Die ursprüngliche Farbe hatte das Fahrrad allerdings nicht mehr, inzwischen wurde es mit schwarzer Farbe überlackiert. Der 30-Jährige gab an, dass Rad von jemanden gekauft zu haben. Die Beamten stellten dieses sicher. Die Ermittlungen wurden eingeleitet. (CD)

