Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

Sömmerda (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle hielten Polizeibeamte am Montag einen Autofahrer an, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Sie stoppten den 28-Jährigen gegen 23:00 Uhr auf der Straße des Friedens. Der Test auf Drogen erwies sich bei dem Fahrer als positiv, so dass der Mann zur Blutentnahme in das Krankenhaus gebracht wurde. Sein Auto musste er stehen lassen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz erstattet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell