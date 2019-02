Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Schule

Erfurt (ots)

Der Brand im Flur einer Schule in der Mittelhäuser Straße hat am Montag den Einsatz der Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Gegen 18:00 Uhr bemerkte eine Reinigungskraft in der Schule den Brand im ersten Obergeschoss und alarmierte die Feuerwehr. Durch den sofortigen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Einige Personen, die sich noch in der Schule befanden, mussten das Gebäude verlassen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Durch den Brand entstanden starke Verrußungen im Gebäude. Der Schaden wurde bislang noch nicht beziffert. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Stuhl in Brand geraten, wobei die Brandursache noch ermittelt werden muss. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (CD)

