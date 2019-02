Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kreativer Einbrecher

Erfurt (ots)

Besonders kreativ zeigte sich am Sonntagvormittag ein jugendlicher Einbrecher an einer Schule in der Havannaer Straße. Mit einem Spaten, den er zuvor aus einem Schuppen auf dem Gelände der Schule gestohlen hatte, versuchte er die Terrassentür zu einem Klassenzimmer der Schule aufzuhebeln. Immer, wenn er sich durch Anwohner beobachtet fühlte, schnappte er sich einen Besen und tat so, als ob er kehren würde. Die Anwohner fielen darauf nicht rein und verständigten die Polizei. Die Beamten stellten den erst 15-jährigen Täter vor der besagten Tür fest. Natürlich mit Besen in der Hand. Er wurde zur Dienststelle gebracht und seiner Mutter übergegen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. (JN)

