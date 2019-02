Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 17-Jähriger hat es auf Wertsachen abgesehen

Erfurt (ots)

Samstagabend wurde in Erfurt ein 25-jähriger Mann in der Schlüterstraße unvermittelt von einem Unbekannten angegangen. Dieser forderte Wertgegenstände und hielt ihn fest. Der Mann befreite sich und ergriff die Flucht. Der Täter verfolgte ihn und schlug ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht, so dass er leichte Verletzungen erlitt. Anschließend konnte der Täter unerkannt entkommen. Bereits eine Stunde später geriet ein 18-Jähriger in der Magdeburger Allee mit dem gleichen Unbekannten aneinander. Dieser forderte das Handy des jungen Mannes. Als dieser es nicht freiwillig herausgab, wurde er ebenfalls mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt. In diesem Fall entkam der Täter nicht. Die Polizei konnte den 17-jährigen Täter stellen und festnehmen. Der junge Mann war der Polizei bereits wegen diverser Körperverletzungsdelikte bekannt. Nun hat er sich erneut wegen Körperverletzung und wegen Raubes zu verantworten. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell