Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

Am Wochenende wurde in Erfurt der Diebstahl von gleich zwei hochwertigen Fahrrädern angezeigt. Am Papiermühlenweg drangen Einbrecher gewaltsam in den Keller eines 33-jährigen Mannes ein. Neben Werkzeug im Wert von über 200 Euro, entwendeten sie ein E-Bike der Marke Cube im Wert von 2.200 Euro. In der Thomas-Müntzer-Straße schlugen Diebe ebenfalls in einem Keller zu. Hier hebelten sie die Tür eines Kellerabteils auf und ließen unbemerkt ein schwarzes Mountainbike der Marke Ghost im Wert von 2000 Euro mitgehen. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell