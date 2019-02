Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Pkw beschädigt

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter ließen in der Nacht von Samstag zu Sonntag in Gispersleben ihrer Zerstörungswut freien Lauf. In der Gubener Straße und in der Zeulenrodaer Straße beschädigten sie die Außenspiegel von insgesamt fünf Autos. Die Wagen parkten ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu melden. (JN)

