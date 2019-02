Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche Polizisten schlagen wieder zu

Erfurt (ots)

Über 60-mal wurden am Sonntagabend in Erfurt ältere Menschen angerufen. Am Telefon meldete sich ein vermeintlicher Polizist. Er berichtete in den meisten Fällen von einem Einbruch in der Nachbarschaft. Er gab an, dass das Vermögen der Angerufenen nicht mehr sicher sei und befragte sie zu ihren Wertgegenständen im Haushalt. Unglücklicherweise fiel eine 86-jährige Frau aus Erfurt auf die Betrugsmasche rein. Die Trickbetrüger erbeuteten so Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von etwa 14.000 Euro. (JN)

