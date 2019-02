Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Großneuhausen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (22.02.2019)

Großneuhausen (ots)

Am Freitag (22.02.2019) um 07:45 Uhr wurde durch Anwohner der Mühlstraße in Großneuhausen ein Knallgeräusch wahrgenommen. Nur wenig später wurde festgestellt, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen den ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand der Mühlstraße, abgestellten Mercedes Kleinbus eines Anwohners geprallt war. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss in unbekannter Richtung von der Unfallstelle. Am Unfallort konnten Teile eines Außenspiegels mit Herstellernummer aufgefunden werden. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen Peugeot. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Zeugenhinweise werden bei der PI Sömmerda unter der Rufnummer 03634 - 3360 erbeten.

