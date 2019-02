Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Weißensee - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (22.02.2019)

Weißensee (ots)

Am Freitag (22.02.2019) um 06:15 Uhr wollte der 39jährige Fahrer, eines weißen Linienbusses der Marke Evobus, in Weißensee aus der Bahnhofstraße auf die Straußfurter Straße auffahren. Verkehrsbedingt musste dieser sein Fahrzeug in der Bahnhofstraße an der Haltelinie stoppen. Ein aus Richtung Straußfurter Straße kommender Pkw - vermutlich ein Pkw Citroen in der Farbe grün - bog zu diesem Zeitpunkt in die Bahnhofstraße ein und touchierte den Bus beim Vorbeifahren seitlich. Der Fahrzeugführer des Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter und verließ somit pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Bus entstand in Folge des Anpralls ein Sachschaden von ca. 150 EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugenhinweise werden bei der PI Sömmerda unter der Rufnummer 03634 - 3360 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell