Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jack Russell Terrier vor der Kaufhalle gestohlen

Erfurt (ots)

Am 23.02.2019 wurde die Polizei Erfurt Nord durch einen Bürger verständigt, dass sein Hund während des Einkaufs vor der Kaufhalle entwendet wurde. Durch einen weiteren Bürger konnte ein vermutlicher Täter bekannt gemacht werden. Als die Beamten den 54 jährigen Mann in seiner Wohnung aufsuchten, konnte der kleine Hund dort festgestellt werden. Der 54 jährige gab an, dass der Hund ihm nachgelaufen sei. Die Polizeibeamten nahmen den Hund in ihre Obhut und übergaben das Tier an den Besitzer. Man kann sich vorstellen, dass die Wiedersehensfreude groß war. Gegen den Dieb wurde Anzeige erstattet.(RGK)

